«Болезнь налицо»: Свищев предложил поместить Гашека в клинику

«Мы помним его как замечательного хоккеиста, как совершенно неудачного и несостоявшегося политика. Сейчас он становится обозленным старикашкой. К сожалению, его болезнь налицо и мы можем только констатировать. Можно было бы исправить, но он отказывается ложиться в клинику. Поэтому комментировать его глупые высказывания по отношению к нашим спортсменам, величайшим игрокам, а также теперь к нашим политикам вплоть до президента совершенно глупо, бесполезно и бесперспективно», — резюмировал Свищев.