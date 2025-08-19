«Болезнь налицо»: Свищев предложил поместить Гашека в клинику

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что олимпийского чемпиона по хоккею 1998 года Доминика Гашека следует поместить в клинику после высказываний о визите президента РФ Владимира Путина на Аляску.
Ранее Гашек назвал незабываемой встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, выразив недовольство теплым приемом президента России в США.
«В последние годы болезнь Гашека прогрессирует. Жалко, что на сегодняшний день от слабоумия и маразма нет лекарств. К сожалению, Доминика уже надо класть в клинику, потому что он уже гавкает на все, что видит», — сказал Свищев.
«Мы помним его как замечательного хоккеиста, как совершенно неудачного и несостоявшегося политика. Сейчас он становится обозленным старикашкой. К сожалению, его болезнь налицо и мы можем только констатировать. Можно было бы исправить, но он отказывается ложиться в клинику. Поэтому комментировать его глупые высказывания по отношению к нашим спортсменам, величайшим игрокам, а также теперь к нашим политикам вплоть до президента совершенно глупо, бесполезно и бесперспективно», — резюмировал Свищев.
Гашеку 60 лет, он является олимпийским чемпионом (1998), бронзовым призером Игр (2006) и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрз», «Детройт Ред Уингз» и «Оттаву Сенаторз». После начала СВО Гашек неоднократно критически высказывался о России и российских спортсменах.