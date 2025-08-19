Америка признала величие русской легенды. Следующим будет Овечкин?

Тот матч «Детройт» уверенно выиграл (3:0), а российское звено, прославившееся на весь мир «Русской пятеркой», соорудило первый гол в матче. «Флэймз», составленные из канадских игроков, попросту не успевали за действиями россиян. «Ред Уингз» в той игре многократно превзошли «огоньков» по броскам в створ, и большая их часть была за авторством россиян. Та игра не просто ознаменовалась созданием легендарной «Русской пятерки», но и переписала историю самого хоккея в НХЛ. Это была революция: в Америке узнали, что в хоккей можно играть не через выброс шайбы и дальнейшую толкотню и борьбу за нее, а через обдуманные и красивые комбинации и постоянную смену позиций. Наследие той игры наблюдается в НХЛ и не только по сей день.