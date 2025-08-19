Америка признала величие русской легенды. Следующим будет Овечкин?

Легендарный Сергей Федоров добился очередного заслуженного признания на самом высоком уровне. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» официально объявил, что выведет из обращения 91-й номер прославленного форварда. Торжественная церемония состоится 12 января (в ночь на 13 января по московскому времени) 2026 года перед матчем регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнз» — франшизы, которая внесла свой вклад во взаимоотношения Федорова и «Ред Уингз».
Но несмотря на все нюансы истории Сергея Викторовича в «Детройте», легендарный россиянин достиг того, чего весь хоккейный мир ждал более десяти лет. В какой-то момент многие даже махнули рукой, посчитав, что этого события не случится никогда. Например, актуальным вопрос увековечения 91-го игрового номера в стане «краснокрылых» вновь стал, когда в команду перешел Владимир Тарасенко. Элитный российский форвард и двукратный обладатель Кубка Стэнли почти всю карьеру играл под 91-м номером, и часть болельщиков «Детройта» думала, что его он возьмет и в этом клубе, однако из уважения к Федорову Тарасенко отказался и принял решение выступать под 11-м номером.
«Для нас будет большою честью чествовать Сергея Федорова и поднять стяг с его 91-м номером под своды нашей арены, где ему самое место, Федоров заслужил быть среди величайших игроков всех времен, носивших форму с эмблемой “Детройта”. Его уникальное мастерство, неустанный энтузиазм и влияние, сыгравшее ключевую роль в трех чемпионствах клуба, делают Сергея идеальным воплощением качеств, достойных самой престижной награды в нашей франшизе. Мои родители испытывали особое почтение к Сергею как к одному из самых динамичных и харизматичных игроков своей эпохи, оказавшему огромное влияние на нашу организацию», — прокомментировал историческое событие президент «Ред Уингз» Крис Илич.
Сам Сергей Федоров через пресс-службу клуба выразил «Деройту» и всем, кто связан с организацией, благодарность как за признание его заслуг перед командой, так за саму возможность быть связанным с ее историей:
«Воспоминания, связанные с этим временем — с легендарными товарищами по команде, тренерами и особенным руководством, — останутся со мной навсегда. И благодарю Криса Илича за его звонок, в ходе которого он сообщил мне о выводе моего номера из обращения. Этот момент я буду хранить всю свою жизнь. С нетерпением жду встречи со всеми в январе».
Исторические победы, «Русская пятерка» и Зал славы
Сергей Федоров провел в НХЛ 18 сезонов, 13 из них — в составе «Детройта». Американский клуб выбрал Сергея Викторовича в четвертом раунде драфта-1989 под общим 74-м номером. В тот момент это был самый высокий выбор клубом НХЛ игрока из Советского Союза — руководители «Ред Уингз» были очень впечатлены его игрой на молодежных и взрослых чемпионатах мира и видели в нем большой потенциал, но не рисковали выбрать его (и других советских хоккеистов) еще выше по причине очевидных трудностей с переездом из СССР в Северную Америку.
В «Детройт» Федоров бежал после выставочного матча на Играх доброй воли в Сиэтле, когда по возвращении в гостиницу встретился с представителями клуба и на частном самолете владельца «Ред Уингз» Майка Илича улетел в «Город моторов». Сергей Викторович сразу стал одним из лидеров команды, за которую и выступал под легендарным 91-м номером. Во многом этот номер был примечательным и из-за того, что он по сути является зеркальным от 19-го номера, под которым блистал легендарный Стив Айзерман.
В составе «краснокрылых» Сергей Федоров набрал 954 очка (400 голов и 554 передачи) в 908 матчах в чемпионатах НХЛ (шестой показатель в истории клуба) и 163 балла (50+113) в 162 играх в плей-офф (третий показатель в истории клуба), завоевал три Кубка Стэнли, выиграл призы «Харт Трофи» (Федоров — первый европейский игрок в истории НХЛ, ставший обладателем этой награды) и «Тед Линдсей Эворд» и дважды брал «Селке Трофи», который вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона. Федоров также является одним из двух игроков в истории «Детройта», кому удалось дважды набрать более 100 очков за одну «регулярку» (1993/94, 1995/96), — кроме него этого добился только Айзерман, выбивший «сотку» в шести сезонах подряд.
Во многом благодаря уникальной игре и высоким достижениям в стане «Детройта» (а кроме «Ред Уингз» Федоров в НХЛ также играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным) Сергей Викторович в 2015 году вошел в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 2016-м — в Зал славы IIHF. Еще годом позже россиянина включили в сотню лучших игроков за всю историю НХЛ, когда лига отмечала свое столетие.
У Федорова за «Детройт» была уйма ярких и фантастических матчей. Особняком стоят как минимум два
27 октября 1995 года «Ред Уингз», ведомые прославленным тренером и учеником великого Анатолия Тарасова Скотти Боумэном, вышли на матч против «Калгари Флэймз» со звеном, состоящим полностью из российских игроков. Накануне клуб выменял у «Сан-Хосе Шаркс» Игоря Ларионова, вокруг него Боумэн и построил тройку нападения с Вячеславом Козловым и Сергеем Федоровым на правом фланге, несмотря на то, что Сергей Викторович был центральным нападающим, а не крайним. «Ну и что? Мы отлично знаем и понимаем друг друга, мы прошли одну и ту же школу ЦСКА. Мы знаем, как действовать, знаем, чего от нас хочет тренер», — говорил Федоров. Пару защитников тогда составили Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов.
Тот матч «Детройт» уверенно выиграл (3:0), а российское звено, прославившееся на весь мир «Русской пятеркой», соорудило первый гол в матче. «Флэймз», составленные из канадских игроков, попросту не успевали за действиями россиян. «Ред Уингз» в той игре многократно превзошли «огоньков» по броскам в створ, и большая их часть была за авторством россиян. Та игра не просто ознаменовалась созданием легендарной «Русской пятерки», но и переписала историю самого хоккея в НХЛ. Это была революция: в Америке узнали, что в хоккей можно играть не через выброс шайбы и дальнейшую толкотню и борьбу за нее, а через обдуманные и красивые комбинации и постоянную смену позиций. Наследие той игры наблюдается в НХЛ и не только по сей день.
Второй примечательный матч с участием Федорова за «Детройт» датирован 26 декабря 1996 года. В той игре «Ред Уингз» одолели «Вашингтон» (5:4 ОТ), и все пять шайб в составе «краснокрылых» забросил Сергей Викторович. Россиянин сперва дважды вывел «Детройт» вперед в счете, затем еще дважды позволил своей команде отыграться, а в овертайме оформил победный гол. До сих пор Федоров остается последним российским хоккеистом, оформившим пента-трик в матче чемпионата НХЛ. Но не первым — эта роль навсегда закреплена за Алексеем Жамновым, который устроил фурор за «Виннипег Джетс» в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (7:7) и против самого Уэйна Гретцки!
Обиды позади?
Всем было очевидно, что «Детройт» должен был вывести номер Федорова из обращения, но на протяжении долгих лет руководство клуба отказывалось это делать. Причина тому — старая обида. После исторического сезона-1996/97, когда «Ред Уингз» с Федоровым завоевали свой первый за 40 с лишним лет Кубок Стэнли, контракт Сергея Викторовича истек, но новый он подписывать отказывался. Россиянина не устраивали финансовые условия, которые предлагал клуб. Звезды лиги в то межсезонье стали заключать крупные контракты (потолка зарплат тогда еще не было), но «Детройт» не имел возможностей поддержать эту тенденцию, хотя желание владельца клуба сохранить Федорова в команде до конца карьеры игрока было известно всем.
Федоров отклонил несколько предложений от «Ред Уингз» и в ответ на отказ клуба удовлетворить финансовые запросы хоккеиста даже объявил о забастовке: россиянин, находясь в статусе ограниченно свободного агента принципиально не играл за «Детройт», даже угрожая вообще больше никогда не играть за клуб, а к поездке на Олимпиаду в Нагано тренировался на базе клуба Хоккейной лиги Онтарио. В эту историю неожиданно для всех вклинилась «Каролина» — та самая, перед матчем с которой в январе 2026-го состоится торжественная церемония вывода номера Федорова из обращения.
Тогдашний владелец «Харрикейнз», при котором франшиза переехала из Хартфорда в Роли, имел конфликт с боссом «Детройта» и едва не увел у него из-под носа его любимого игрока. «Ураганы» сделали оффершит Федорову и предложили ему невероятный по тем меркам контракт: 38 миллионов долларов за шесть лет, причем сама зарплата за сезон по условиям соглашения составляла всего 2 миллиона, но весь фокус состоял в бонусах — 14 миллионов долларов подписными (то есть сразу на руки без налогообложения) и еще 12 миллионов долларов в случае выхода команды в финал конференции. «Каролина» на полуфинал Кубка Стэнли явно не претендовала, зато «Детройт» — очень даже.
«Ред Уингз» тщетно пытались оспорить этот оффершит, но впоследствии из-за желания сохранить Федорова в команде им пришлось повторить это предложение. Нужных денег у боссов клуба не было, поэтому они были вынуждены брать кредит в банке. Реакция фанатов «Детройта» оказалась ожидаемой: россиянина «приветствовали» гулом и свистом, его действия считали предательскими в отношении команды. Сам же Федоров на это реагировал спокойно, а после подписания контракта выбил 17 очков в оставшемся 21 матче чемпионата и еще 20 баллов в плей-офф, который стал для «краснокрылых» чемпионским. Таким образом, всего за четыре месяца Федоров сходу заработал 28 миллионов долларов.
Отработав этот контракт, Федоров все-таки попрощался с «Детройтом» и продолжил карьеру в «Анахайме», а в 2009 году и вовсе окончательно уехал из НХЛ. Пару лет отыграв в КХЛ, Сергей Викторович завершил карьеру хоккеиста и построил себе успешную карьеру в качестве менеджера и тренера.
Следующий на очереди — Овечкин?
«Детройт» долго противился идее вывести номер Сергея Федорова, вспоминая старые конфликты. Но теперь обиды позади, и это правильно. Сергей Викторович заслужил этого признания. Он станет девятым игроком в истории «Ред Уингз», чей игровой номер будет выведен из обращения. Ранее эта честь была оказана Терри Савчуку (1-й номер), Реду Келли (4-й), Никласу Лидстрему (5-й), Теду Линдсею (7-й), Горди Хоу (9-й), Алексу Дельвеккьо (10-й), Сиду Абелю (12-й) и Стиву Айзерману (19-й).
Что касается российских хоккеистов во всей НХЛ, то официально Сергей Федоров станет только третьим игроком, чей номер будет выведен из обращения. Впервые такой шаг сделал «Ванкувер Кэнакс», который в 2013 году увековечил 10-й номер Павла Буре. В 2022-м то же сделал «Даллас Старз» с 56-м номером Сергея Зубова. Формально же в НХЛ также не используется 16-й номер Владимира Константинова. «Детройт» официально номер российского защитника не выводил, но после трагической аварии, в которой Константинов получил инвалидность, № 16 в «Ред Уингз» никому не выдается.
При этом очевидно, что Федоров не последний российский хоккеист, кого ждет великое признание. Нет никаких сомнений, что стяг с самой известной «восьмеркой» в будущем будет поднят под своды арены «Вашингтона» в честь лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ и будущего члена Зала славы Александра Овечкина. Это вопрос времени.
Автор: Андрей Сенченко