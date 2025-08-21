Ричмонд
В НХЛ сделали заявление о выводе из обращения номера Овечкина

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что ожидает вывода номера российского нападающего Александра Овечкина из обращения в «Вашингтон Кэпиталз». Его слова приводит РИА Новости.

Источник: AP 2024

19 августа «Детройт Ред Уингз» сообщил о том, что выведет из обращения номер Сергея Федорова.

«Я ожидаю, что такая же честь будет оказана и Александру Овечкину», — отметил Дэйли.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в НХЛ.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

