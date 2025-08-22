Ричмонд
«Легенда, великий во всём!» Тюкавин от лица «Динамо» присоединился к чествованию Овечкина

Нападающий футбольного московского «Динамо» Константин Тюкавин от лица клуба обратился к форварду и капитану команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, объявив, что бело-голубые присоединятся к чествованию хоккеиста, которое пройдёт перед матчем команды по зимнему виду спорта сегодня, 22 августа.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий футбольного московского «Динамо» Константин Тюкавин от лица клуба обратился к форварду и капитану команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, объявив, что бело-голубые присоединятся к чествованию хоккеиста, которое пройдёт перед матчем команды по зимнему виду спорта сегодня, 22 августа.

«Футбольный клуб “Динамо” рад присоединиться к чествованию Александра Овечкина и ещё раз поздравить лучшего хоккеиста мира с его великим достижением. Мы все болели за динамовского воспитанника, верили, что он побьёт рекорд Гретцки и забросит 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ. Гордимся, что Ови приходит на наши матчи поддержать нас и на трибуне, и в раздевалке. Мы никогда не забудем его гол за футбольный клуб. Легенда! Великий во всём! Равняемся на тебя!» — сказал Тюкавин в видео, опубликованном пресс-службой «Динамо» в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб. Этим летом Овечкин посетил уже несколько встреч футбольного «Динамо».

