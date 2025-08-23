Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение»

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом международного музыкального конкурса «Интервидение» говорится в сообщении в субботу в Telegram-канале конкурса.
Ранее заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса, вторым послом стала певица Клава Кока. Третий посол конкурса — заслуженная артистка РФ, певица Пелагея.
«Мы рады объявить нового культурного посла “Интервидения 25” — Александра Овечкина! Легендарный российский хоккеист, капитан клуба НХЛ “Вашингтон Кэпиталз”, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ — 895 шайб!» — говорится в сообщении.
Достижения Овечкина стали неотъемлемой частью истории мирового спорта, теперь у спортсмена новая миссия — воодушевлять и объединять народы под эгидой конкурса «Интервидение». «Обладатель Кубка Стэнли представит публике Кубок “Интервидения” — символ будущих побед и международного единства», — отмечается в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса «Интервидение».