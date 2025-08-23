Скандал в финском хоккее — игроки НХЛ косят от армии. Рантанену грозит штраф $ 100 тыс

Ситуация тянется уже давно — суперзвезде НХЛ было предписано явиться в Гвардейский егерский полк ещё в апреле 2024 года. Но он там не появился, а попросил об отсрочке. И ему её очень быстро предоставили, однако его запрос был оформлен на день позже дедлайна. Теперь прокурор всё равно считает его виновным в неявке и требует наказать хоккеиста штрафом в виде его заработка за 10−15 дней.