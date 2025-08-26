Овечкин и Малкин вступают в заключительный год своих контрактов. Это будет последний танец?

Александр Овечкин и Евгений Малкин начнут сезон-2025/26 с истекающими контрактами. Два выдающихся форварда связаны со своими клубами с драфта-2004. «Вашингтон» и Овечкин сотворили невероятную историю, «Питтсбург» с Малкиным и Сидни Кросби создали свою. Менеджеры «Кэпиталз» и «Пингвинз» по-разному обсуждают будущее двух звездных ветеранов, но оставляют вопрос открытым.
Овечкин
Лучший снайпер в истории НХЛ Овечкин отметит 40-й день рождения 17 сентября, когда «Вашингтон» откроет тренировочный лагерь. Левый крайний форвард начнет 21-й североамериканский сезон и последний по контракту на 5 лет и 47,5 миллиона долларов (со средней зарплатой 9,5 миллиона). Это соглашение капитан «Кэпиталз» подписал 27 июля 2021 года после завершения своего рекордного договора на 13 лет и 124 миллиона долларов. Выбранный срок позволил Великой Восьмерке добраться до рекорда Уэйна Гретцки. Сейчас многие обсуждают, станет ли следующий сезон последним для россиянина в лиге.
Генеральный менеджер «Кэпиталз» Крис Патрик сказал, что не говорил с Овечкиным насчет его планов после завершения контракта. Капитан сам решит, когда и как обсуждать эту тему.
«За свою карьеру он заслужил право принимать такие решения и определять следующие вызовы. Так что просто позволим ему высказать мне все, что он думает, мы обсудим это в любое удобное для него время, а потом будем двигаться от этого», — сказал Патрик.
«Честно говоря, я еще не думал об этом, но посмотрим, что случится. Конечно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы сыграть хорошо в следующем году, а там посмотрим», — сказал форвард североамериканским журналистам после завершения сезона в середине мая и несколько раз подтвердил подобный посыл в летних интервью.
Овечкин провел исторический сезон на невероятном уровне. После мощного стартового месяца нападающий из-за перелома малоберцовой кости левой ноги пропустил 16 матчей и затем без серьезного замедления вернулся в гонку за рекордом Гретцки. Александр разделил третье место в списке снайперов регулярного чемпионата с 44 голами, включая 895-й за карьеру в лиге с выходом на вершину. Россиянин не собирался останавливаться после обновления казавшегося недостижимым достижения Великого. «Вашингтон» стал первым в Восточной конференции, но не продвинулся дальше второго раунда плей-офф и в пяти играх уступил в серии с «Каролиной». Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери вместе с генменеджером столичного клуба ценит в капитане страсть и желание побеждать.
«Думаю, он был очень разочарован после серии с “Каролиной”. Это была тяжелая серия, особенно для наших лучших игроков, наших ведущих нападающих, нашего большинства. Поэтому они воспринимают это на свой счет, а Ови не тот парень, которого трудно поднять и мотивировать. Вы знаете, он знакомо улыбнется и будет готов, когда шайба упадет на лед. Он будет хотеть, во-первых, выиграть матч, во-вторых, забросить шайбу в сетку ворот. Я не вижу, что его уровень мотивации или решительность в стремлении забивать и побеждать хоть как-то изменились просто из-за того, что рекорд побит. Хах, это что-то, чему я продолжаю учиться [при обсуждении ожиданий от Овечкина в его возрасте]. Вам никогда не стоит сбрасывать со счетов или ставить против Алекса Овечкина, а также ограничивать его определенными ожиданиями», — сказал Карбери.
Овечкин на небольшом расстоянии от нескольких личных достижений за карьеру в НХЛ: он в девяти матчах от отметки в 1500 игр, в 19 очках от занимающего десятое место исторического списка бомбардиров Джо Сакика (1623 против 1641), а также в трех голах от 900 шайб с возможностью еще выше поднять планку рекорда для потенциальных преследователей. Вместе с тем Александр способен продолжить движение к главной личной и командной мечте о втором Кубке Стэнли.
«Он бросает вызов логике, самому Времени и всему остальному. Поэтому я, честно говоря, не знаю, чего от него ждать. Я просто буду с радостью наблюдать за ним и наслаждаться каждым его выходом в форме “Кэпс”. Так что посмотрим, что он сделает в этом году. Ничто не удивит меня, поскольку я уже усвоил, что с этим парнем нечему удивляться, ведь он один из избранных. У него есть еще пара достижений, которых он может достичь сразу в начале сезона, так что я уверен, Ови уже задумывается о них, и будет интересно посмотреть, когда он до них доберется. А затем, как думаю, его фокус сместится на что-то большее: “Мы хотим побеждать, а что мне нужно сделать, чтобы помочь команде выигрывать?” Алекс в первую очередь хочет побеждать и выиграть Кубок Стэнли. Считаю, именно это мотивировало его в конце прошлого сезона после того, как он побил рекорд. И думаю, именно этого он хотел бы добиться в следующем сезоне — снова постараться создать команду, которая способна бороться за Кубок», — сказал Патрик.
Малкин
Малкин отметил 39-летие в последний день июля, центрфорвард «Питтсбурга» готовится к 20-му североамериканскому сезону и последнему по контракту на 4 года и 24,4 миллиона долларов (со средней зарплатой 6,1 миллиона). Это соглашение вице-капитан «Пингвинз» подписал 12 июля 2022-го на фоне слухов о возможном выходе на рынок свободных агентов и пожелании Кросби по сохранению многолетнего партнера. Выбранный срок подразумевал, что Джино закончит в клубе из Пенсильвании свою карьеру в НХЛ. Перепады в игре и три подряд невыхода в плей-офф дают повод для обсуждения, станет ли следующий сезон последним для россиянина в лиге.
«Я разговаривал с Джино в конце сезона на последнем собрании, а затем еще раз связался с ним. Понимаю, что это последний год его контракта, это предмет обсуждения. Но с нашим подходом к этому делу мы начнем сезон с этим. Затем, как я сказал Джино на последнем собрании, а затем [агенту] Джей Пи Бэрри, когда ситуация вроде как получила некое развитие, мы встретимся в международной паузе, во время перерыва на Олимпиаду посмотрим, что с Джино, а потом встретимся снова в конце сезона», — сказал Дубас.
Генменеджер «Пенс» заметил: «Наша главная задача — относиться к нему правильно, подталкивать его к тому, чтобы он продолжал показывать лучшую форму и в этом году, поступать корректно и продолжать общаться о его месте, правильно действуя как организация».
Малкин в прошедшем сезоне прошел три красивые отметки по очкам, голам и передачам, за всю историю «Питтсбурга» в каждой категории Евгений (1346, 514+832) уступает только Марио Лемье (1723, 690+1033) и Кросби (1687, 625+1062). Россиянин вместе с защитником Крисом Летангом присоединился к клубу после дебютного сезона Кросби и с канадскими легендами взял три Кубка Стэнли. В первой половине года Джино выразил намерение закончить карьеру в «Пингвинз», но не исключил варианта с возвращением в родной «Металлург» для прощальной игры.
Овечкин и Малкин близки к так называемому последнему танцу в НХЛ — не исключено, в ближайшем сезоне.
Артем Агапов