Овечкин и Малкин вступают в заключительный год своих контрактов. Это будет последний танец?

«Он бросает вызов логике, самому Времени и всему остальному. Поэтому я, честно говоря, не знаю, чего от него ждать. Я просто буду с радостью наблюдать за ним и наслаждаться каждым его выходом в форме “Кэпс”. Так что посмотрим, что он сделает в этом году. Ничто не удивит меня, поскольку я уже усвоил, что с этим парнем нечему удивляться, ведь он один из избранных. У него есть еще пара достижений, которых он может достичь сразу в начале сезона, так что я уверен, Ови уже задумывается о них, и будет интересно посмотреть, когда он до них доберется. А затем, как думаю, его фокус сместится на что-то большее: “Мы хотим побеждать, а что мне нужно сделать, чтобы помочь команде выигрывать?” Алекс в первую очередь хочет побеждать и выиграть Кубок Стэнли. Считаю, именно это мотивировало его в конце прошлого сезона после того, как он побил рекорд. И думаю, именно этого он хотел бы добиться в следующем сезоне — снова постараться создать команду, которая способна бороться за Кубок», — сказал Патрик.