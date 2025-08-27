Ричмонд
НХЛ признала рекордный гол Овечкина лучшим в прошлом сезоне

6 апреля Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Гол российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который помог ему стать рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), признан лучшим в прошлом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

6 апреля Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (895 шайб), опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Россиянин забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», которые защищал российский голкипер Илья Сорокин.

Овечкину 39 лет, в 2018 году вместе с «Вашингтоном» он завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.

