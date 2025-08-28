Ричмонд
Сборные Швеции и Финляндии поставили ультиматум НХЛ

Сборные Швеции и Финляндии поставили ультиматум НХЛ из-за команды России.

Источник: John Locher/AP/TASS

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представители национальных сборных Швеции и Финляндии поставили ультиматум Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA), заявив, что не примут участие в Турнире четырех наций при допуске команды России, сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли в подкасте Bleacher Report.

Команда России не была приглашена на международный Турнир четырех наций, прошедший под эгидой НХЛ в феврале 2025 года в Монреале и Бостоне. В нем приняли участие сборные США, Финляндии, Швеции и Канады. Победителями соревнований стали канадцы.

«Причина, по которой в этом турнире участвовали всего четыре страны, заключается в том, что Швеция и Финляндия ясно дали понять, что если Россия примет участие, то их там не будет», — заявил инсайдер.

НХЛ в феврале 2022 года приостановила отношения с бизнес-партнерами в России и поставила на паузу работу социальных сетей и сайта на русском языке, а также перестала рассматривать Россию в качестве места проведения мероприятий НХЛ в будущем. С 2022 года российским игрокам, завоевавшим Кубок Стэнли, не разрешается привозить трофей на родину.