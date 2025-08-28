Овечкин урвал еще один титул в Америке! Исторический гол русской суперзвезды признали лучшим в сезоне НХЛ

Рекордный гол Александра Овечкина, благодаря которому россиянин побил достижение Уэйна Гретцки, получил в среду еще больше признания в НХЛ. Лига назвала 895-й гол Ови лучшим в сезоне-2024/25.
Как мы все помним, это случилось 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкин кистевым броском в большинстве во втором периоде переиграл вратаря Илью Сорокина и стал новым королем голов.
Овечкин отправил шайбу в сетку ворот после того, как Дилан Строум отдал пас Тому Уилсону на правом фланге. Когда Уилсон вошел в зону, он, в свою очередь, сделал диагональную передачу на Овечкина, находившегося в верхней точке левого круга вбрасывания — в том самом «офисе Овечкина». Бросок в касание — и дело в шляпе.
Сама комбинация, возможно, не представляла собой каких-то нереальных хоккейных изысков, однако важность этого гола перевесила все моменты, связанные с красотой.
«Я просто пытался найти его там, когда он набегал на ворота. А после передачи на Овечкина я просто отключился. Мне нужно посмотреть повтор, потому что я просто не помню, что случилось дальше. Был сплошной хаос», — признался Том Уилсон.
Через мгновение Овечкин плюхнулся животом на лед, а когда поднялся, товарищи по команде «Кэпиталз» устроили радостную кучу-малу.
Согласно распоряжению НХЛ, игра была остановлена почти на полчаса, чтобы отпраздновать достижение Овечкина. Во время последовавшей церемонии на льду комиссар НХЛ Гэри Беттмэн вручил Ови подарок, а Уэйн Гретцки первым пожал руку капитану «Столичных», выполнив обещание, данное им в предыдущие годы.
Овечкин завершил свой сезон в 39 лет с 44 голами в активе. Россиянин разделил лавры третьего снайпера регулярки, несмотря на перелом ноги в декабре и пропуск полутора месяцев. К началу сезона-2025/26 на счету Овечкина 897 голов за карьеру.
Ови осталось лишь 3 шайбы до исторической отметки в 900 голов. До него эта цифра не покорялась никому в истории. И 900-й гол рискует тоже стать самым лучшим, но уже в следующем сезоне.
К слову, Илья Сорокин, пропустивший тот знаменитый гол, признался, что шайбу в момент броска так и не увидел — ему заслонили обзор.
«Передо мной было двое или трое игроков. Бросок разглядеть не удалось, а шайбу я увидел уже только после того, как она вылетела из ворот. Ну и тут же Овечкин нырнул за синюю линию. Вот и все, что я увидел. Возможно, я занял немного неправильную позицию. Обычно он бьет влево, а я сместился к центру», — отметил Сорокин.
После матча голкипера «Айлендерс» подначивали одноклубники, говоря о том, что он якобы специально пропустил от Овечкна, но Илья стойко держал оборону и отнекивался от всех подозрений.
«Хочу верить, что на меня этот гол никак не повлияет и не оставит следа в моей психике. По крайней мере, я такого влияния пока не вижу», — резюмировал вратарь «Айлендерс».