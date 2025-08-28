Овечкин урвал еще один титул в Америке! Исторический гол русской суперзвезды признали лучшим в сезоне НХЛ

«Передо мной было двое или трое игроков. Бросок разглядеть не удалось, а шайбу я увидел уже только после того, как она вылетела из ворот. Ну и тут же Овечкин нырнул за синюю линию. Вот и все, что я увидел. Возможно, я занял немного неправильную позицию. Обычно он бьет влево, а я сместился к центру», — отметил Сорокин.