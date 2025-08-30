Овечкин рассказал о подготовке к новому сезону НХЛ

Подготовка к новому сезону НХЛ идет для Александра Овечкина по плану, вскоре капитан «Вашингтон Кэпиталз» отправится в США. Об этом хоккеист рассказал журналистам.
«Подготовка к сезону идет нормальным ходом. Скоро полетим в Америку. Там будем готовиться еще сильнее», — цитирует Овечкина «РИА Новости».
В субботу, 30 августа, 39-летний Овечкин в Екатеринбурге принял участие в прощальном матче олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, стал в его составе обладателем Кубка Стэнли (2018) и рекордсменом лиги по голам за карьеру (897).
Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что хоккеист еще сезон проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.