Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Овечкин рассказал о подготовке к новому сезону НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сообщил, что в скором времени отправится в Северную Америку.

Источник: ТАСС

Подготовка к новому сезону НХЛ идет для Александра Овечкина по плану, вскоре капитан «Вашингтон Кэпиталз» отправится в США. Об этом хоккеист рассказал журналистам.

«Подготовка к сезону идет нормальным ходом. Скоро полетим в Америку. Там будем готовиться еще сильнее», — цитирует Овечкина «РИА Новости».

В субботу, 30 августа, 39-летний Овечкин в Екатеринбурге принял участие в прощальном матче олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, стал в его составе обладателем Кубка Стэнли (2018) и рекордсменом лиги по голам за карьеру (897).

Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что хоккеист еще сезон проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше