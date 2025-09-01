«Мы провели переговоры более чем с 10 командами НХЛ». Новости о будущем Евгения Кузнецова

В НХЛ Кузя поиграл за два клуба — «Вашингтон» и «Каролину». Конечно же, главный период его карьеры связан с «Кэпиталз», в стане которых он выступал 11 сезонов. Там же он взял заветный Кубок Стэнли. За «Харрикейнз» форвард отыграл всего 30 матчей, включая плей-офф, но и там успел влюбить в себя болельщиков. Суммарно же за плечами Евгения 840 встреч и 648 (206+442) результативных действий в Национальной хоккейной лиге с учётом розыгрышей Кубка Стэнли.