«Трудно спорить с лучшим голеадором». В США назвали место Малкина в истории хоккея России

Однако, как и Овечкина на первое место, сложно поставить кого-либо, кроме Малкина, на место второе. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли не только занимает вторую строчку по количеству очков среди российских игроков, уступая лишь Алексу, но и, если будет здоров, к концу следующего сезона, вероятно, войдёт в топ-25 лучших бомбардиров всех времён. Травмы пронизали карьеру Малкина не меньше, чем карьеру Кросби, а тот факт, что лига сейчас быстрее, чем когда-либо, — а скорость Евгения теперь заметно ниже, — вероятно, говорит о том, что у него осталось не так много сил в преддверии окончания его текущего контракта, который истекает после сезона-2025/2026.