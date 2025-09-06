Российский голкипер подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ

Российский голкипер Георгий Романов подписал просмотровый контракт с «Нью-Джерси Девилз». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.
Тренировочной лагерь «Нью-Джерси» стартует 17 сентября.
Романов, воспитанник екатеринбургского «Автомобилиста», провел последние два сезона в «Сан-Хосе Шаркс». На его счету было десять матчей в НХЛ, в которых россиянин в среднем пропускал 3,53 шайбы и отражал 88,8% бросков. В АХЛ он провел 50 матчей (20 побед), отражая 90,4% бросков и пропуская 3,12 шайбы.
У 25-летнего Романова есть шанс на полноценный контракт с «Нью-Джерси». В команде сейчас два 35-летних голкипера — Джейк Аллен и Якоб Маркстрем.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.