Он украл у СССР исторический подвиг, был настоящим патриотом и иконой Канады. Не стало великого Кена Драйдена

Легенда канадского хоккея, бывший депутат парламента и бывший министр Кен Драйден умер от рака в возрасте 78 лет. Драйден, игравший на позиции вратаря, в 1970-х годах выиграл шесть Кубков Стэнли и пять раз был удостоен премии «Везина», вручаемой лучшему голкиперу НХЛ.
За время своей игровой карьеры Драйден представлял только одну команду в НХЛ — «Монреаль Канадиенс», хотя отношения между игроком и клубом не всегда были лучшими.
«Умный вратарь» — такое у Драйдена было прозвище — пропустил сезон 1973/74, недовольный предложением «Канадиенс» по контракту. Вместо того чтобы играть в хоккей, Драйден некоторое время работал в юридической фирме в Торонто. Работал простым клерком за обычную зарплату — и не жаловался.
Драйден завершил свою карьеру всего лишь после семи полных сезонов в возрасте чуть более 30 лет. Драйден, который был в расцвете сил как спортсмен, хотел сосредоточиться на бизнесе, юридической карьере и политике.
Драйден был выбран на драфте 1964 года не «Канадиенс», а «Бостон Брюинз». Две недели спустя «Брюинз» обменяли права на 16-летнего Драйдена в «Монреаль». После этого Драйден принял, как говорят, необычное решение: вместо того, чтобы отправиться в лагерь «Канадиенс», он отправился в Корнеллский университет изучать историю.
Драйдена описывают как человека, добившегося успеха во всем, чем он занимался, как на льду, так и за его пределами. Драйден также был писателем, телевизионным хоккейным комментатором и владельцем клуба. С 1997 по 2003 год он занимал пост президента клуба «Торонто Мейпл Лифс», а книгу Драйдена «Игра больше, чем жизнь» называют классическим произведением о хоккее.
Премьер-министр Канады Марк Карни сказал о смерти Драйдена с большим почтением.
«Мало кто из канадцев отдал больше нашей стране», — написал Карни в социальных сетях.
«Кен Драйден был не только выдающимся спортсменом, но и выдающимся человеком», — сказал президент и владелец «Канадиенс» Джефф Молсон в пресс-релизе.
«Под маской вратаря он был больше, чем на самом деле. Сегодня мы скорбим не только об утрате основателя одной из величайших хоккейных династий, но и семьянина, вдумчивого гражданина и джентльмена, который оказал глубокое влияние на нашу жизнь. Он был одной из настоящих легенд, которые помогли превратить этот клуб в то, чем он является сегодня».
Семья Драйдена попросила сохранить конфиденциальность в это время и предложила тем, кто хочет почтить его память, сделать пожертвования в онкологический центр принцессы Маргарет или фонд «Наследие сотрясения мозга».
При этом, в жизни Драйден был очень скромным человеком.
«Я никогда не думал, что буду играть в НХЛ. Когда я рос в Торонто и играл за “Хамбер Вэлли”, НХЛ была просто другим миром. Это было то, за чем я любил следить и наблюдать, представлять и фантазировать. Представлял, что я вратарь НХЛ, и все такое прочее, но никогда не думал, что я им стану. Я просто продолжал играть, потому что хотел играть. И ни один тренер никогда не говорил: “Извини, ты недостаточно хорош”, так что все шло своим чередом», — говорил сам Драйден.
Перед сезоном-1972/73 Драйден стал частью исторической канадской команды, которая встречалась со сборной СССР в рамках Суперсерии 1972 года. Он разделил половину восьмиматчевой серии с Тони Эспозито, одержав две победы, включая победную решающую восьмую игру в Москве.
«Эта серия, несомненно, является самым важным моментом в истории хоккея. Не в истории канадского хоккея, а в истории всего хоккея», — сказал Драйден в сентябре 2022 года.
Затем, в сезоне-1972/73, он выиграл не только «Везину Трофи», но и Кубок Стэнли (во второй раз за три года). В соавторстве с Марком Малвоем он написал книгу под названием «Противостояние на вершине», в которой подробно описал свою серию выступлений на высшем уровне, которая была опубликована в 1973 году.
Драйден — классический вратарь своего времени, он стоял на льду во весь рост, в прямом и переносном смысле. Он также был известен своей культовой позой, в которой он клал руки на клюшку и наклонялся вперед во время перерыва в действии.
С 1975 по 1979 годы Драйден помог «Канадиенс» выиграть Кубок четыре раза подряд, прежде чем в 1979 году в возрасте 31 года завершить карьеру. В 1983 году он был включен в Зал хоккейной славы, а в 2007 году его номер 20 был выведен «Монреалем» из обращения.
