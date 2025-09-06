Ричмонд
Александр Овечкин отложил возвращение из России в США

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин до сих пор остается в России. Об этом сообщил представитель хоккеиста Глеб Чистяков.

Источник: Getty Images

«Александр еще не улетел. Вылетит на днях, перелет отложил. Все хорошо, не ищите проблем», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».

Первый предсезонный матч «Капиталз» проведут 22 сентября против «Бостона». В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «столичные» стартуют также игрой против «Брюинс» 9 октября.

