Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Игроки НХЛ назвали россиянина самым непробиваемым вратарем

В опросе приняли участие 42 игрока НХЛ, 16 из них заявили, что труднее всего забить в лиге Василевскому, также в числе сложных оппонентов хоккеисты назвали Шестеркина и Бобровского.

Источник: Getty Images

Хоккеисты НХЛ назвали россиянина Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» вратарем, которому сложнее всего забить в турнире, сообщает пресс-служба лиги.

В опросе приняли участие 42 игрока разных клубов, 16 из них назвали Василевского.

«Я рад, что он в моей команде, — сказал форвард Джейк Генцель, пополнивший состав “Тампы” перед прошлым сезоном, а до этого забивший Василевскому только четыре раза за 39 попыток. — Он огромный. Он очень хорошо двигается, ловкий и быстро переключается с одной стороны на другую».

Девять игроков назвали самым сложным оппонентом Коннора Хеллебайка из «Виннипег Джетс» (он опередил Василевского в борьбе за приз лучшему вратарю в прошлом сезоне), семь выбрали Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс», шесть — Сергея Бобровского из «Флорида Пантерз».

Василевский — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021 годы), чемпион мира 2014 года в составе сборной России.