Игроки НХЛ назвали россиянина самым непробиваемым вратарем

Хоккеисты НХЛ назвали россиянина Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» вратарем, которому сложнее всего забить в турнире, сообщает пресс-служба лиги.
В опросе приняли участие 42 игрока разных клубов, 16 из них назвали Василевского.
«Я рад, что он в моей команде, — сказал форвард Джейк Генцель, пополнивший состав “Тампы” перед прошлым сезоном, а до этого забивший Василевскому только четыре раза за 39 попыток. — Он огромный. Он очень хорошо двигается, ловкий и быстро переключается с одной стороны на другую».
Девять игроков назвали самым сложным оппонентом Коннора Хеллебайка из «Виннипег Джетс» (он опередил Василевского в борьбе за приз лучшему вратарю в прошлом сезоне), семь выбрали Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс», шесть — Сергея Бобровского из «Флорида Пантерз».
Василевский — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021 годы), чемпион мира 2014 года в составе сборной России.