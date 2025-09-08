Овечкин занял 50-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 50-е место в рейтинге лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network, сообщается на сайте организации.
Рейтинг составляется аналитиками, ведущими эфира и экспертами. В данный момент опубликована первая часть списка, в которой представлены места от 41-го до 50-го. Перед стартом прошлого розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ россиянин не вошел в топ-50.
Овечкин по ходу сезона-2024/25 НХЛ превзошел снайперский рекорд Гретцки и стал лучшим в истории регулярных чемпионатов лиги по голам. Сейчас в активе россиянина 897 заброшенных шайб. Всего в прошедшем розыгрыше «регулярки» форвард принял участие в 65 матчах, в которых набрал 73 очка (44 гола + 29 передач).
Сезон-2025/26 станет для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». 17 сентября россиянину исполнится 40 лет.