Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Овечкин занял 50-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ

Хоккеист Овечкин занял 50-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 50-е место в рейтинге лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network, сообщается на сайте организации.

Рейтинг составляется аналитиками, ведущими эфира и экспертами. В данный момент опубликована первая часть списка, в которой представлены места от 41-го до 50-го. Перед стартом прошлого розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ россиянин не вошел в топ-50.

Овечкин по ходу сезона-2024/25 НХЛ превзошел снайперский рекорд Гретцки и стал лучшим в истории регулярных чемпионатов лиги по голам. Сейчас в активе россиянина 897 заброшенных шайб. Всего в прошедшем розыгрыше «регулярки» форвард принял участие в 65 матчах, в которых набрал 73 очка (44 гола + 29 передач).

Сезон-2025/26 станет для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». 17 сентября россиянину исполнится 40 лет.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше