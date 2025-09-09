Ричмонд
Овечкин провел первую тренировку с «Вашингтоном» после возвращения

Овечкин провел первую тренировку с «Вашингтон Кэпиталз» после возвращения в США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел первую тренировку в рамках подготовки к сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает журналист Сэмми Зильбер.

В воскресенье Овечкин вернулся в США из России, где провел большую часть межсезонья.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21-м в карьере Овечкина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». 17 сентября россиянину исполнится 40 лет.

Овечкин по ходу сезона-2024/25 превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе россиянина 897 заброшенных шайб. Всего за прошлую «регулярку» он отметился 44 голами.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше