Кучеров и Капризов — в списке «лучших из лучших» игроков НХЛ по версии The Athletic

В данную категорию попали хоккеисты, которые, вероятно, будут рассматриваться в качестве претендента на личный трофей в конце сезона и вокруг которых строятся команды чемпионского уровня. Лучший игрок практически любой команды лиги.
В данный топ попали два российских хоккеиста: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (шестое место) и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (девятое место).
Полностью топ-10 выглядит так:
1. Коннор Макдэвид (нападающий, «Эдмонтон Ойлерз»);
2. Леон Драйзайтль (нападающий, «Эдмонтон Ойлерз»);
3. Натан Маккиннон (нападающий, «Колорадо Эвеланш»);
4. Кейл Макар (защитник, «Колорадо Эвеланш»);
5. Александр Барков (нападающий, «Флорида Пантерз»);
6. Никита Кучеров (нападающий, «Тампа-Бэй Лайтнинг»);
7. Куинн Хьюз (защитник, «Ванкувер Кэнакс»);
8. Остон Мэттьюс (нападающий, «Торонто Мэйпл Лифс»);
9. Кирилл Капризов (нападающий, «Миннесота Уайлд»);
10. Давид Пастрняк (нападающий, «Бостон Брюинз»).