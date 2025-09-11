Ричмонд
Кучеров и Капризов — в списке «лучших из лучших» игроков НХЛ по версии The Athletic

Журналисты североамериканского издания The Athletic представили список 10 хоккеистов в категории MVP.

Источник: Getty Images

В данную категорию попали хоккеисты, которые, вероятно, будут рассматриваться в качестве претендента на личный трофей в конце сезона и вокруг которых строятся команды чемпионского уровня. Лучший игрок практически любой команды лиги.

В данный топ попали два российских хоккеиста: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (шестое место) и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (девятое место).

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Коннор Макдэвид (нападающий, «Эдмонтон Ойлерз»);

2. Леон Драйзайтль (нападающий, «Эдмонтон Ойлерз»);

3. Натан Маккиннон (нападающий, «Колорадо Эвеланш»);

4. Кейл Макар (защитник, «Колорадо Эвеланш»);

5. Александр Барков (нападающий, «Флорида Пантерз»);

6. Никита Кучеров (нападающий, «Тампа-Бэй Лайтнинг»);

7. Куинн Хьюз (защитник, «Ванкувер Кэнакс»);

8. Остон Мэттьюс (нападающий, «Торонто Мэйпл Лифс»);

9. Кирилл Капризов (нападающий, «Миннесота Уайлд»);

10. Давид Пастрняк (нападающий, «Бостон Брюинз»).