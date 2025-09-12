Овечкина сместят. Кто из россиян лишит легенду крупнейшего контракта НХЛ

Этот контракт стал одним из худших в истории НХЛ, поскольку по нему Ковальчук отыграл порядка двух лет с учетом перерыва на локаут. Летом 2013 года хоккеист неожиданно решил вернуться в Россию, вызвав волну критики. Досталось не только Ковальчуку, но и «Дэвилз», ведь еще никто в истории не покидал лигу спустя пару лет после подписания почти рекордного контракта.