Овечкина сместят. Кто из россиян лишит легенду крупнейшего контракта НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов близок к подписанию рекордного контракта в истории НХЛ. На протяжении последних недель владелец клуба и СМИ анонсировали крупнейшее соглашение в истории НХЛ.
«Это, возможно, станет самой крупной сделкой в истории НХЛ, — рассказал в первых числа сентября владелец клуба Крейг Липольд. — Нет лучшего человека, лучшего хоккеиста или лучшей персоны, чем Кирилл. Думаю, у нас с ним получится хороший разговор. Я очень волнуюсь и с нетерпением жду этого разговора».
Осенью Липольд говорил, что ни один клуб не предложит Капризову больше, чем «Миннесота», тем более восьмилетний контракт, отмечает The Athletic. Журналист издания Майкл Руссо ранее писал, что Капризов может получать около $16 млн в среднем за сезон.
Кто из россиян фигурирует в топ-10 самых крупных контрактов в истории
С 2008 года владельцем крупнейшего контракта в истории НХЛ является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В 2008 году стороны подписали 13-летнее соглашение на $124 млн. Тогда это казалось безумием, но ставка оправдалась. «Вашингтон» завоевал первый в истории Кубок Стэнли и к тому же получил на долгие годы самого популярного хоккеиста НХЛ.
В топ-10 из россиян также входит Илья Ковальчук. В 2010 году он подписал памятный для всех любителей НХЛ контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» на $102 млн и 17 лет.
Это соглашение вызвало недовольство клубов и СМИ, поскольку «Нью-Джерси Дэвилз» растянул его на столь рекордный срок, чтобы обойти потолок зарплат. НХЛ впоследствии отменила решение о ратификации контракта из-за нарушения потолка зарплат, заменила его 15-летним соглашением на $100 млн, а также оштрафовала клуб и лишила клуб выбора на драфте.
Этот контракт стал одним из худших в истории НХЛ, поскольку по нему Ковальчук отыграл порядка двух лет с учетом перерыва на локаут. Летом 2013 года хоккеист неожиданно решил вернуться в Россию, вызвав волну критики. Досталось не только Ковальчуку, но и «Дэвилз», ведь еще никто в истории не покидал лигу спустя пару лет после подписания почти рекордного контракта.
Как Капризов изменит топ-10 крупнейших контрактов в истории НХЛ
Один из ведущих инсайдеров НХЛ Фрэнк Серавалли 10 сентября сообщил, что Капризов отклонил предложение о новом восьмилетнем контракте на $128 млн.
«Я не могу сказать, откуда это появилось, это не от нас и не от агента Кирилла, — отреагировал на новость генменеджер Билл Герин. — Наши отношения остаются хорошими, но я не хочу, чтобы наш рынок погрузился в режим тотальной паники».
Общая сумма по новому контракту Капризова, вероятно, будет выше $128 млн, либо стороны пойдут на сокращение срока. Но в Северной Америке уже со стопроцентной уверенностью говорят, что Капризов станет самым высокооплачиваемым как по общей сумме контракта, так и по среднегодовой зарплате.
В сезоне 2025/26 самым высокооплачиваемым хоккеистом станет немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Среднегодовая зарплата по контракту составит $14 млн, но в сезоне он заработает $16,5 млн.
Овечкин на протяжении семи лет являлся самым высокооплачиваем игроком по среднегодовому окладу, но ни разу не становился лидером сезона по чистой зарплате. Из россиян лишь Сергей Федоров становился лидером по этому показателю — $14,5 млн в сезоне 1998/99.
До настоящего момента никто из россиян не получал больше Федорова за регулярку. В сезоне-2025/26 вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин заработает $15,8 млн, что станет рекордом для россиян.
Среднегодовой оклад Капризова по новому контракту, вероятно, превысит $16 млн, в связи чем российский рекорд Шестеркина продержится недолго.
Автор: Руслан Алиев