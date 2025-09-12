Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Шанхай Дрэгонс
1
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
2.50
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.15
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
2
:
Лада
2
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.50
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
13.09
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

«Питтсбург» подписал контракт на один матч с Флери

«Питтсбург» подписал контракт на один матч с завершившим карьеру вратарем Флери.

Источник: IIHF.com

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Клуб «Питтсбург Пингвинз» подписал пробный контракт на один матч с канадским голкипером Марком-Андре Флери, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сообщается, что канадец примет участие в товарищеском матче против «Коламбус Блю Джекетс», который состоится 27 сентября.

Летом 2024 года Флери объявил, что сезон-2024/25 станет для него заключительным. 1 мая он в составе «Миннесоты Уайлд» провел последний матч в НХЛ. При этом хоккеист принял участие в чемпионате мира 2025 года, где сборная Канады завершила выступление в четвертьфинале, потерпев поражение от датчан.

Флёри 40 лет. В активе канадца три Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017), награда лучшему вратарю сезона НХЛ — «Везина Трофи» (2021), второе место в истории лиги по числу матчей (1051) и побед (575) в регулярных чемпионатах.