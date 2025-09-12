«Питтсбург» подписал контракт на один матч с Флери

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Клуб «Питтсбург Пингвинз» подписал пробный контракт на один матч с канадским голкипером Марком-Андре Флери, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сообщается, что канадец примет участие в товарищеском матче против «Коламбус Блю Джекетс», который состоится 27 сентября.
Летом 2024 года Флери объявил, что сезон-2024/25 станет для него заключительным. 1 мая он в составе «Миннесоты Уайлд» провел последний матч в НХЛ. При этом хоккеист принял участие в чемпионате мира 2025 года, где сборная Канады завершила выступление в четвертьфинале, потерпев поражение от датчан.
Флёри 40 лет. В активе канадца три Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017), награда лучшему вратарю сезона НХЛ — «Везина Трофи» (2021), второе место в истории лиги по числу матчей (1051) и побед (575) в регулярных чемпионатах.