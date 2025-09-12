«Питтсбург» подписал контракт на один матч с Флери

Летом 2024 года Флери объявил, что сезон-2024/25 станет для него заключительным. 1 мая он в составе «Миннесоты Уайлд» провел последний матч в НХЛ. При этом хоккеист принял участие в чемпионате мира 2025 года, где сборная Канады завершила выступление в четвертьфинале, потерпев поражение от датчан.