Красивая история из Америки. «Питтсбург» заключил прощальный контракт с легендой НХЛ

Цветочек провёл за «Пингвинз» 691 встречу в регулярных чемпионатах НХЛ, одержав 375 побед при 44 шат-аутах. По всем перечисленным показателям канадскому вратарю принадлежат клубные рекорды, превзойти которые в ближайшие несколько десятков лет (если не больше) точно не представляется возможным. Свой последний официальный матч в Питтсбурге Флёри провёл в качестве вратаря «Уайлд» (5:3) и выиграл его, отразив 26 бросков из 29. Здесь стоит заметить, что за «Миннесоту» Марк-Андре провёл три последних сезона в своей легендарной карьере, а после памятного ухода из «Питтсбурга» в 2017 году он также выступал за «Вегас Голден Найтс» (финал Кубка Стэнли — 2018) и «Чикаго Блэкхоукс».