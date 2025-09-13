Трижды победивший рак хоккеист сыграет на турнире новичков НХЛ

Фрэнсису 24 года. «Дакс» выбрали защитника в шестом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 163-м номером. В 2020 году Фрэнсису впервые поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Американец проходил лечение три раза в течение пяти лет и в настоящее время находится в стадии ремиссии.