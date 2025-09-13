Ричмонд
Трижды победивший рак хоккеист сыграет на турнире новичков НХЛ

Трижды победивший рак хоккеист Фрэнсис сыграет за «Анахайм» на турнире новичков.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Проспект «Анахайм Дакс» Уилл Фрэнсис, трижды проходивший лечение от онкологического заболевания, сыграет за клуб на турнире новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.

Отмечается, что защитник будет задействован в матчах против «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз» на турнире Golden State Rookie Faceoff, который пройдет в Ирвайне (штат Калифорния).

Фрэнсису 24 года. «Дакс» выбрали защитника в шестом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 163-м номером. В 2020 году Фрэнсису впервые поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Американец проходил лечение три раза в течение пяти лет и в настоящее время находится в стадии ремиссии.