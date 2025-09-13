Капризов настаивает на контракте с зарплатой 18−19 млн долларов, пишут СМИ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов настаивает на новом контракте с зарплатой более 18 миллионов долларов в год, сообщает RG со ссылкой на источник.
Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли в социальной сети X сообщил о том, что представители 28-летнего Капризова отклонили предложение «Миннесоты» о новом восьмилетнем контракте на общую сумму 128 млн долларов, что сделало бы россиянина самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ как по сумме, так и по среднегодовой зарплате (16 млн долларов).
«Он настаивает на получении контракта почти на 20% от потолка зарплат, так что сейчас нет смысла торопиться. Он рассчитывает на 18 или даже 19 миллионов долларов за восьмилетний контракт. Он подождет, пока (Коннор) Макдэвид подпишет контракт, а затем примет решение. Владелец “Уайлд” поставил себя в неловкое положение, заявив, что сделает Капризова самым высокооплачиваемым игроком. Теперь у него связаны руки», — приводит слова источника RG.
Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ 2015 года под общим 135-м номером. Форвард дебютировал в североамериканской лиге в январе 2021 года и по итогам сезона стал обладателем награды «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку. В регулярных чемпионатах НХЛ Капризов провел 319 матчей, в которых набрал 386 очков (185 голов и 201 передача). Россиянин является рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон (47) и первым игроком команды, которому за один регулярный чемпионат удалось преодолеть отметку в 100 результативных баллов (108).