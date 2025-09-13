Капризов настаивает на контракте с зарплатой 18−19 млн долларов, пишут СМИ

«Он настаивает на получении контракта почти на 20% от потолка зарплат, так что сейчас нет смысла торопиться. Он рассчитывает на 18 или даже 19 миллионов долларов за восьмилетний контракт. Он подождет, пока (Коннор) Макдэвид подпишет контракт, а затем примет решение. Владелец “Уайлд” поставил себя в неловкое положение, заявив, что сделает Капризова самым высокооплачиваемым игроком. Теперь у него связаны руки», — приводит слова источника RG.