Умер бывший глава Ассоциации игроков НХЛ

«Боб вывел игроков в современную деловую эпоху, создав программы лицензирования и спонсорства в NHLPA, инвестируя в технологии и образование и обеспечив игроков возможностью влиять на будущее хоккея. Для достижения результатов в этих и других областях Боб увеличил число профессиональных сотрудников NHLPA с трех человек до более чем 50 к концу своего срока полномочий. Под его руководством Ассоциация игроков и НХЛ совместно запустили Кубок мира по хоккею в 1996 году и впервые привезли игроков лиги на Олимпийские игры в 1998 году в Нагано, а затем в Солт-Лейк-Сити в 2002 году», — отмечается в заявлении.