Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.59
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.21
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.51
X
4.30
П2
1.74
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.65

Умер бывший глава Ассоциации игроков НХЛ

Экс-глава Ассоциации игроков НХЛ Боб Гуденау умер на 73-м году жизни.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бывший глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Боб Гуденау скончался на 73-м году жизни, сообщается на сайте организации.

Гуденау присоединился к NHLPA в 1990 году в качестве заместителя исполнительного директора и перешел на должность исполнительного директора в 1992 году, которую занимал по 2005 год.

«Боб вывел игроков в современную деловую эпоху, создав программы лицензирования и спонсорства в NHLPA, инвестируя в технологии и образование и обеспечив игроков возможностью влиять на будущее хоккея. Для достижения результатов в этих и других областях Боб увеличил число профессиональных сотрудников NHLPA с трех человек до более чем 50 к концу своего срока полномочий. Под его руководством Ассоциация игроков и НХЛ совместно запустили Кубок мира по хоккею в 1996 году и впервые привезли игроков лиги на Олимпийские игры в 1998 году в Нагано, а затем в Солт-Лейк-Сити в 2002 году», — отмечается в заявлении.

В 2007 году экс-глава профсоюза был консультантом руководства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) при ее запуске, а также являлся членом экспертного совета соревнования.