Умер бывший глава Ассоциации игроков НХЛ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бывший глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Боб Гуденау скончался на 73-м году жизни, сообщается на сайте организации.
Гуденау присоединился к NHLPA в 1990 году в качестве заместителя исполнительного директора и перешел на должность исполнительного директора в 1992 году, которую занимал по 2005 год.
«Боб вывел игроков в современную деловую эпоху, создав программы лицензирования и спонсорства в NHLPA, инвестируя в технологии и образование и обеспечив игроков возможностью влиять на будущее хоккея. Для достижения результатов в этих и других областях Боб увеличил число профессиональных сотрудников NHLPA с трех человек до более чем 50 к концу своего срока полномочий. Под его руководством Ассоциация игроков и НХЛ совместно запустили Кубок мира по хоккею в 1996 году и впервые привезли игроков лиги на Олимпийские игры в 1998 году в Нагано, а затем в Солт-Лейк-Сити в 2002 году», — отмечается в заявлении.
В 2007 году экс-глава профсоюза был консультантом руководства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) при ее запуске, а также являлся членом экспертного совета соревнования.