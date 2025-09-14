Фридман: «Филадельфия» обменяла вратаря Ивана Федотова в «Коламбус»

В 2022 году Федотов заключил контракт новичка с «Филадельфией», однако его призвали на срочную службу в армию. По завершении службы вратарь подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА и провёл сезон-2023/2024 в армейском клубе, после чего перешёл в «Филадельфию».