17:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.21
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.21
П2
2.22
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
4.94
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.51
X
4.23
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.12
П2
3.57
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2

Фридман: «Филадельфия» обменяла вратаря Ивана Федотова в «Коламбус»

«Филадельфия Флайерз» обменяла вратаря Ивана Федотова в «Коламбус Блю Джекетс», сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, Федотов в прошлом сезоне провёл 26 матчей, в которых одержал шесть побед, показав 88% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,15.

Федотов был выбран «Филадельфией» в 2015 году на драфте НХЛ под 188‑м номером. В КХЛ голкипер выступал за «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Трактор» и ЦСКА, в составе сборной России завоевал серебро на Олимпийских играх ‑ 2022.

В 2022 году Федотов заключил контракт новичка с «Филадельфией», однако его призвали на срочную службу в армию. По завершении службы вратарь подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА и провёл сезон-2023/2024 в армейском клубе, после чего перешёл в «Филадельфию».