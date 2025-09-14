Федотов перешел в «Коламбус»

Федотову 28 лет. Он дебютировал в составе «Филадельфии» в апреле 2024 года и провел за «летчиков» 29 матчей, в которых одержал шесть побед. В 2022 году Федотов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пекине со сборной России и стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА.