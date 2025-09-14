Ричмонд
Федотов перешел в «Коламбус»

Хоккеист Иван Федотов перешел из «Филадельфии» в «Коламбус».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» объявил на сайте о переходе российского вратаря Ивана Федотова из «Филадельфии Флайерз».

Взамен «летчики» получили право выбора в шестом раунде драфта НХЛ 2026 года.

«У Ивана отличные габариты, он атлетичен для вратаря такого роста и обеспечит нашему клубу дополнительную глубину на этой позиции. Это было одним из наших приоритетов в межсезонье, и эта сделка решает данную задачу», — заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл.

Федотову 28 лет. Он дебютировал в составе «Филадельфии» в апреле 2024 года и провел за «летчиков» 29 матчей, в которых одержал шесть побед. В 2022 году Федотов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пекине со сборной России и стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА.