«Вашингтон» отправил ассистента тренера в вынужденный отпуск

Причина расследования в отношении 41-летнего специалиста не раскрывается. Как сообщает The Washington Post, летом лига получила письмо с обвинениями, касающимися личного поведения Лава. В межсезонье он считался одним из основных кандидатов на пост главного тренера в НХЛ, СМИ сообщали об интересе к специалисту со стороны «Сиэтл Кракен», «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». В это время лига получила письмо с обвинениями, которое также было направлено одной из команд, рассматривавших его на должность. Лав в итоге не был назначен главным тренером, а НХЛ начала расследование.