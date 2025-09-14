«Вашингтон» отправил ассистента тренера в вынужденный отпуск

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» отправил помощника тренера Митча Лава в вынужденный отпуск до завершения расследования Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на странице клуба в соцсети Х.
Причина расследования в отношении 41-летнего специалиста не раскрывается. Как сообщает The Washington Post, летом лига получила письмо с обвинениями, касающимися личного поведения Лава. В межсезонье он считался одним из основных кандидатов на пост главного тренера в НХЛ, СМИ сообщали об интересе к специалисту со стороны «Сиэтл Кракен», «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». В это время лига получила письмо с обвинениями, которое также было направлено одной из команд, рассматривавших его на должность. Лав в итоге не был назначен главным тренером, а НХЛ начала расследование.
«Помощник тренера “Вашингтона” Митч Лав был отправлен в вынужденный отпуск до окончания расследования лиги. Мы воздерживаемся от дальнейших комментариев до завершения расследования», — говорится в заявлении клуба.
Лав работает в клубе с начала сезона-2023/24 в качестве тренера по игре в обороне. Ранее он работал в системе «Калгари Флэймз» в качестве главного тренера фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) с 2021 по 2023 год и дважды признавался лучшим тренером сезона.