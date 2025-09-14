Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
3
:
Трактор
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2

«Вашингтон» отправил ассистента тренера в вынужденный отпуск

«Вашингтон» отправил ассистента тренера Лава в отпуск из-за расследования НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» отправил помощника тренера Митча Лава в вынужденный отпуск до завершения расследования Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на странице клуба в соцсети Х.

Причина расследования в отношении 41-летнего специалиста не раскрывается. Как сообщает The Washington Post, летом лига получила письмо с обвинениями, касающимися личного поведения Лава. В межсезонье он считался одним из основных кандидатов на пост главного тренера в НХЛ, СМИ сообщали об интересе к специалисту со стороны «Сиэтл Кракен», «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». В это время лига получила письмо с обвинениями, которое также было направлено одной из команд, рассматривавших его на должность. Лав в итоге не был назначен главным тренером, а НХЛ начала расследование.

«Помощник тренера “Вашингтона” Митч Лав был отправлен в вынужденный отпуск до окончания расследования лиги. Мы воздерживаемся от дальнейших комментариев до завершения расследования», — говорится в заявлении клуба.

Лав работает в клубе с начала сезона-2023/24 в качестве тренера по игре в обороне. Ранее он работал в системе «Калгари Флэймз» в качестве главного тренера фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) с 2021 по 2023 год и дважды признавался лучшим тренером сезона.