Россиянин вошел в топ-40 лучших действующих игроков НХЛ

Бобровский занял 36-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии NHL Network.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз» российский голкипер Сергей Бобровский занял 36-е место в рейтинге лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network, сообщается на сайте организации.

В преддверии старта нового сезона НХЛ портал составил рейтинг 50 лучших действующих игроков. В понедельник был опубликован список хоккеистов, занимающих места с 31-го по 40-е.

«Помогая “Пантерз” выиграть подряд два Кубка Стэнли, Бобровский в 47 играх плей-офф за последние два сезона одержал 32 победы при 15 поражениях с коэффициентом надежности 2.26, 91% отраженных бросков и пятью сухими играми. 36-летний голкипер восемь раз за свои 15 сезонов в НХЛ одерживал не менее 30 побед, в том числе и в прошлом сезоне. На счету Бобровского 429 побед в карьере — это лучший результат среди действующих голкиперов и десятый показатель за всю историю лиги», — отмечается в публикации.

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» выступает за «Флориду» с 2019 года. Ранее он играл в НХЛ за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Ко всему прочему, россиянин является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата — «Везина Трофи» (2013, 2017), он стал первым российским вратарем, завоевавшим данную награду, и является единственным среди соотечественников игроком, удостоенным ее дважды.