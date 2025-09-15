Россиянин вошел в топ-40 лучших действующих игроков НХЛ

«Помогая “Пантерз” выиграть подряд два Кубка Стэнли, Бобровский в 47 играх плей-офф за последние два сезона одержал 32 победы при 15 поражениях с коэффициентом надежности 2.26, 91% отраженных бросков и пятью сухими играми. 36-летний голкипер восемь раз за свои 15 сезонов в НХЛ одерживал не менее 30 побед, в том числе и в прошлом сезоне. На счету Бобровского 429 побед в карьере — это лучший результат среди действующих голкиперов и десятый показатель за всю историю лиги», — отмечается в публикации.