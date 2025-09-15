Скандал в команде Овечкина! «Вашингтон» отстранил тренера после таинственного письма

«Столичные» — первая работа 41-летнего Лава в НХЛ, в этом клубе он трудится с 2023 года. Его тренерская карьера началась в 2011-м в команде WHL «Эверетт», где он семь сезонов отработал помощником главного тренера. В 2018 году он возглавил «Саскатун» из WHL, в то же время его стали привлекать к юниорской и молодёжной сборным Канады. В качестве помощника он выиграл мемориал Глинки — 2019 и МЧМ-2020.