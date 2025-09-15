«Вашингтон» представил третью форму на сезон-2025/26

На форме изображен пикирующий орел. «Логотип символизирует скорость, силу и доминирование», — говорится на сайте клуба. В презентации поучаствовал российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин.
В прошедшем сезоне «Вашингтон» дошел до четвертьфинала Кубка Стэнли, где уступил «Каролине» (1−4 в серии).
