«Вашингтон» представил третью форму на сезон-2025/26

«Вашингтон» показал третью игровую форму на сезон-2025/26 в НХЛ.

Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

На форме изображен пикирующий орел. «Логотип символизирует скорость, силу и доминирование», — говорится на сайте клуба. В презентации поучаствовал российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин.

В прошедшем сезоне «Вашингтон» дошел до четвертьфинала Кубка Стэнли, где уступил «Каролине» (1−4 в серии).

