Овечкин рассказал, о чем ему напомнила новая форма «Вашингтона»

Овечкин рассказал, что новая форма «Вашингтона» напомнила ему первый год в клубе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что новая форма команды напомнила ему первые дни в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В понедельник «Кэпиталз» опубликовали в соцсети X ролик с третьим комплектом формы, который будет использован в 15 домашних матчах в сезоне-2025/26. В концовке видео в кадре появляется Овечкин в новой форме. Комплект выполнен в цветах клуба — красном, белом и темно-синем, в центре джерси изображен символ команды — «кричащий орел».

«Это напоминает мне мой первый год — хорошие деньки. Выглядит круто! Надеюсь, болельщикам понравится», — приводит слова Овечкина ESPN.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21-м в карьере Овечкина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». 17 сентября россиянину исполнится 40 лет.

Овечкин по ходу сезона-2024/25 превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе россиянина 897 заброшенных шайб. Всего за прошлую «регулярку» он отметился 44 голами.

