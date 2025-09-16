Овечкин рассказал, о чем ему напомнила новая форма «Вашингтона»

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что новая форма команды напомнила ему первые дни в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В понедельник «Кэпиталз» опубликовали в соцсети X ролик с третьим комплектом формы, который будет использован в 15 домашних матчах в сезоне-2025/26. В концовке видео в кадре появляется Овечкин в новой форме. Комплект выполнен в цветах клуба — красном, белом и темно-синем, в центре джерси изображен символ команды — «кричащий орел».
«Это напоминает мне мой первый год — хорошие деньки. Выглядит круто! Надеюсь, болельщикам понравится», — приводит слова Овечкина ESPN.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21-м в карьере Овечкина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». 17 сентября россиянину исполнится 40 лет.
Овечкин по ходу сезона-2024/25 превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе россиянина 897 заброшенных шайб. Всего за прошлую «регулярку» он отметился 44 голами.