Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.41
П2
1.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.86
X
4.28
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.27
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Динамо М
2
П1
X
П2

Тренера «Айлендерса» поразили навыки новичка из России

Тренер «Айлендерс» Руа признался, что поражен навыками нападающего Шабанова.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа рассказал, что его поразили самообладание и мастерство российского нападающего Максима Шабанова.

В июле «Айлендерс» объявили о подписании с Шабановым контракта новичка сроком на один год.

«Мне очень нравится его игра, его самообладание и мастерство в обращении с шайбой. Независимо от того, какие будут пятерки, играть с ними (новичками — прим.) будет интересно. Мы в восторге от того, кого приобрели и что у нас есть», — приводятся слова Руа на сайте клуба. «Шабанов — игрок невысокого роста (около 175 сантиметров — прим.), но он не знает об этом. Так что это довольно интригующе для меня и для всех здесь присутствующих. Мне любопытно увидеть, как он собирается применить свои навыки», — добавил тренер «островитян».

Шабанов является воспитанником челябинского «Трактора», в прошлом сезоне он дошел с командой до финала Кубка Гагарина. Форвард стал третьим в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах, и вторым бомбардиром плей-офф, завершив розыгрыш Кубка Гагарина с 20 очками (10+10) в 21 встрече. Всего на его счету 181 очко (80+101) в 243 матчах КХЛ.