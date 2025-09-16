Тренера «Айлендерса» поразили навыки новичка из России

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа рассказал, что его поразили самообладание и мастерство российского нападающего Максима Шабанова.
В июле «Айлендерс» объявили о подписании с Шабановым контракта новичка сроком на один год.
«Мне очень нравится его игра, его самообладание и мастерство в обращении с шайбой. Независимо от того, какие будут пятерки, играть с ними (новичками — прим.) будет интересно. Мы в восторге от того, кого приобрели и что у нас есть», — приводятся слова Руа на сайте клуба. «Шабанов — игрок невысокого роста (около 175 сантиметров — прим.), но он не знает об этом. Так что это довольно интригующе для меня и для всех здесь присутствующих. Мне любопытно увидеть, как он собирается применить свои навыки», — добавил тренер «островитян».
Шабанов является воспитанником челябинского «Трактора», в прошлом сезоне он дошел с командой до финала Кубка Гагарина. Форвард стал третьим в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах, и вторым бомбардиром плей-офф, завершив розыгрыш Кубка Гагарина с 20 очками (10+10) в 21 встрече. Всего на его счету 181 очко (80+101) в 243 матчах КХЛ.