Тренера «Айлендерса» поразили навыки новичка из России

«Мне очень нравится его игра, его самообладание и мастерство в обращении с шайбой. Независимо от того, какие будут пятерки, играть с ними (новичками — прим.) будет интересно. Мы в восторге от того, кого приобрели и что у нас есть», — приводятся слова Руа на сайте клуба. «Шабанов — игрок невысокого роста (около 175 сантиметров — прим.), но он не знает об этом. Так что это довольно интригующе для меня и для всех здесь присутствующих. Мне любопытно увидеть, как он собирается применить свои навыки», — добавил тренер «островитян».