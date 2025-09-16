Кросби ответил на вопрос о продлении контракта Малкина с «Питтсбургом»

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что не разговаривал с российским нападающим Евгением Малкиным о его возможном продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее портал The Athletic сообщал, что «Питтсбург» не намерен продлевать соглашение с 39-летним российским форвардом, для которого следующий сезон будет последним по контракту с клубом. Сам Малкин отмечал, что не собирается выступать за какую-либо другую команду НХЛ. В июле стало известно, что руководство «Пингвинз» обсудит возможное продление контракта во время олимпийского перерыва. Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.
«Мы не погружались в разговоры о контракте. Я не видел его все лето. С его последним контрактом все тоже нарастало и решилось в последнюю минуту. Мы не особо обсуждали это в тот год. То же самое с Летангом. Сейчас так много всего может случиться… Как партнер по команде и друг, нахожусь рядом, чтобы поддержать. Мы просто позволим событиям идти своим чередом и посмотрим, что будет», — приводит слова Кросби The Athletic.
Малкин с 2006 года выступает за «Питтсбург», с которым трижды завоевал Кубок Стэнли. Он был выбран клубом под общим вторым номером на драфте 2004 года. Россиянин становился обладателем «Колдер Трофи» (2007), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Харт Трофи» (2012) и «Тед Линдсей Эворд» (2012). Всего он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1213 матчей и набрал 1346 очков (514 голов + 832 передачи). В России Малкин представлял магнитогорский «Металлург». В составе национальной команды он дважды стал чемпионом мира, два раза завоевал серебро мировых первенств и трижды — бронзу.