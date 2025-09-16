Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.41
П2
1.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.50
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.28
П2
2.23
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.27
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
17.09
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81

«Болельщики “Монреаля” должны быть в восторге от него». Конюшков — о Демидове

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков высоко оценил трудолюбие форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

Источник: Чемпионат.com

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков высоко оценил трудолюбие форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова. Отметим, что Конюшков был выбран канадским клубом в четвёртом раунде драфта НХЛ 2023 года.

"У нас было несколько дней тренировок [в Монреале]. Там был и Иван Демидов — он просто невероятен. Честно говоря, я уже устал листать соцсети (смеётся), потому что там только его лучшие моменты, как он обыгрывает защитников одного за другим.

Он настоящий трудяга. Пока я был в Монреале, он тренировался по собственному графику. Он катался дважды в день, а в перерывах ходил в зал. За два месяца до открытия лагеря он уже тренировался с такой интенсивностью. Это нелегко, так что вся его заслуга в этом. Болельщики «Монреаля» должны быть в восторге от него", — цитирует Конюшкова RG.