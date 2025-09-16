Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.41
П2
1.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.50
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.28
П2
2.23
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.27
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
17.09
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил имя нового капитана команды

Источник: Чемпионат.com

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил имя нового капитана команды, им стал нападающий Джей Ти Миллер. Американский хоккеист оказался 29-м капитаном в истории клуба.

«Мы рады объявить Джей Ти Миллера новым капитаном “Нью-Йорк Рейнджерс”. С момента своего прихода в прошлом сезоне Джей Ти сразу же стал лидером нашей команды и примером того, как мы хотим себя вести как на льду, так и за его пределами. Поздравляем Джея Ти и всю его семью с невероятно значимым достижением. Мы уверены, что он продолжит представлять нашу организацию с достоинством, преданностью делу и честностью», — цитирует президента и генерального менеджера «Нью-Йорк Рейнджерс» Криса Друри пресс-служба клуба.

Миллер ранее уже выступал за «Рейнджерс» — с 2013 по 2018 год. По ходу прошлого сезона клуб выменял нападающего у «Ванкувер Кэнакс».