«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил имя нового капитана команды

«Мы рады объявить Джей Ти Миллера новым капитаном “Нью-Йорк Рейнджерс”. С момента своего прихода в прошлом сезоне Джей Ти сразу же стал лидером нашей команды и примером того, как мы хотим себя вести как на льду, так и за его пределами. Поздравляем Джея Ти и всю его семью с невероятно значимым достижением. Мы уверены, что он продолжит представлять нашу организацию с достоинством, преданностью делу и честностью», — цитирует президента и генерального менеджера «Нью-Йорк Рейнджерс» Криса Друри пресс-служба клуба.