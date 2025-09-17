Овечкин — символ хоккея. Не только в России, но и во всем мире

В российском хоккее сложно найти человека, на которого обрушилось сопоставимое внимание. Немного жаль, что на пике его карьеры социальные сети не были развиты так, как в 2025 году. Интервью культовому GQ в 2010-м, реклама пены для бритья, в которой Александр смотрелся максимально органично, а когда-то — и статус самого завидного жениха России по версии журнала Tatler. Ови включился в погоню за рекламными интеграциями задолго до того, как это стало нормой в большом спорте. И никто не скажет, что звезды «Вашингтона» было слишком много. Просто он, как и на льду, всегда оказывался в нужном месте в нужное время, и партнерства зачастую становились сверхуспешными.