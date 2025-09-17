Овечкин — символ хоккея. Не только в России, но и во всем мире

И это важнее отдельных титулов и рекордов.
Человек, вышедший за рамки хоккея
В 2025 году не найти хоккеиста популярнее Александра Овечкина. Великая погоня за Уэйном Гретцки — событие, за которым следил весь спортивный мир. И не только! Преследование канадской легенды вошло в нашу жизнь, как цепляющий драматизмом сериал. Магазины, социальные сети, реклама на фасадах, поисковик «Яндекс», лента которого окрасилась в цвета «Кэпиталз», — все вокруг буквально кричало о новом снайперском рекорде НХЛ, который установил Овечкин.
Популярность к Александру пришла гораздо раньше дня, когда он обогнал великого Гретцки. Его беззубая улыбка стала символом хоккея. Овечкин на протяжении долгой и успешной карьеры в НХЛ сформировался как узнаваемый бренд. Люди, далекие от спорта, могут не знать, за какую команду играет форвард, но то, что Овечкин — хоккеист, знают, как однажды выразился Александр Бурмистров, «в любой российской деревне». И, кажется, не только российской.
Знаменитость Александра многогранна — как и его талант, который нельзя описать клишированными понятиями. В хоккеисте, который в 39 лет готов забросить 44 шайбы за регулярный чемпионат НХЛ, сошлось все: демоническое здоровье, голевое чутье, страсть к игре, авторитет в команде и, конечно же, умение принять свою роль на льду. Прославили Овечкина именно голы — то, за что мы любим хоккей. В снайпера влюбиться проще всего. Его фамилию диктор арены «Вашингтона» произносит чаще других за сезон, а хайлайты разлетаются по социальным сетям и собирают миллионы просмотров. Снайперский дар сделал Александра суперзвездой мирового масштаба.
Любовь миллионов поклонников хоккея Овечкин заслужил в «Вашингтоне», где провел всю карьеру за океаном. Александр стал своим в Северной Америке, используя совершенно не «советский» стиль игры. Все привыкли, что русские хоккеисты — это про технику, как у Павла Дацюка, высокий хоккейный интеллект, как у Игоря Ларионова, плеймейкерские навыки, как у Евгения Малкина, высокую комбинационность, как у сборной СССР. С первого сезона в НХЛ Овечкин был другим. Жестким, силовым, наглым, голодным до голов, хитов, стычек. Он не признавал авторитетов — его бунтарство на льду символизирует легендарный силовой прием на Яромире Ягре на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.
Человек, вызывающий эмоцию
В российском хоккее сложно найти человека, на которого обрушилось сопоставимое внимание. Немного жаль, что на пике его карьеры социальные сети не были развиты так, как в 2025 году. Интервью культовому GQ в 2010-м, реклама пены для бритья, в которой Александр смотрелся максимально органично, а когда-то — и статус самого завидного жениха России по версии журнала Tatler. Ови включился в погоню за рекламными интеграциями задолго до того, как это стало нормой в большом спорте. И никто не скажет, что звезды «Вашингтона» было слишком много. Просто он, как и на льду, всегда оказывался в нужном месте в нужное время, и партнерства зачастую становились сверхуспешными.
В то же время Овечкин оставался своим. Небритый, иногда с растрепанными волосами, с выбитым зубом. Берущий в самолет сэндвич из Subway и пачку «Читос». Обожающий забивать голы, как любой мальчишка на уличной коробке. Такому игроку хочется сопереживать. Такой игрок вызывает эмоции — не важно, положительные или отрицательные.
Хейт Овечкина — отдельная часть его биографии. Всю карьеру ему приходилось доказывать, что он не хуже других великих хоккеистов. Сразу после драфта — Сидни Кросби. Со временем — Евгения Малкина. А под конец карьеры — самого Уэйна Гретцки. А сколько ненавистников каждый сезон до 2018 года кричали, что Александр так и не принес «Вашингтону» Кубок Стэнли? Но в карьере Ови есть и этот трофей — после которого он вместе с командой устроил настоящий пир с купаниями в фонтанах и льющимся рекой пивом. Как это по-русски, не правда ли?
Овечкин уникален своей харизмой. Она притягивает внимание на льду, вне площадки, на различных шоу. Александр не стесняется признаться в интервью, что считает себя «каблуком». А подарки на свадьбу получает от президента России. Нужны ли еще аргументы того, что именно он — главный хоккеист России и один из величайших спортсменов современности?