Андрей Зюзин выступил с поздравлением Александру Овечкину в честь его 40-летия

Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ — 1996 Андрей Зюзин поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием.

Источник: Getty Images

«Хочу от себя и от своей семьи поздравить Александра Овечкина с 40-летием! Желаю Саше крепкого здоровья, удачи, успехов, всего самого доброго и крепкого здоровья! Саша — легенда мирового спорта, эталон хоккея и пример для подражания. Здоровья ему, его семье, его замечательной маме Татьяне Николаевне! Поздравляю и желаю всего самого доброго! Будем болеть и поддерживать нашу гордость в дальнейшем!» — сказал Зюзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше