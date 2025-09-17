Ричмонд
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался о своём будущем

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о своём будущем.

Источник: Getty Images

У хоккеиста остался последний год по контракту с «пантерами».

«Чувствую себя хорошо. Физически и морально я чувствую, что нахожусь в расцвете сил… Что касается будущего, честно говоря, я не слишком много об этом думаю. Повторюсь, я рад быть здесь, и сейчас не так уж важно, что будет после этого сезона», — приводит слова Бобровского журналист Алекс Баумгартнер на своей странице в социальной сети Х.

На счету Сергея Бобровского 429 побед в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, что является лучшим показателем среди действующих вратарей и 10-м результатом за всю историю лиги.