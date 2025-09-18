Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.54
X
5.20
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.23
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.10
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
19.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Праздник на два континента: Овечкин ярко отметил свой день рождения

Капитану «Вашингтона» исполнилось 40 лет.

Источник: Соцсети

В среду, 17 сентября, свой день рождения отметил Александр Овечкин. Капитану «Вашингтон Кэпиталз» исполнилось 40 лет. Жена хоккеиста Настасия Шубская поделилась в социальных сетях, как прошел этот праздник.

Семья, шары и сюрпризы

Утро началось с домашнего праздника. Супруга Александра вместе с сыновьями Сергеем и Ильей устроила сюрприз — дом украсили воздушными шарами. Овечкин попозировал с детьми для фото, которые Настасия выложила в соцсетях.

Дальше — рабочий режим. В ледовом комплексе «МедСтар Кэпиталз» команда проходила медосмотр и фотосессию для клубных медиа. Там же капитан «Вашингтона» снял шутливое видео в формате селфи: «Ну что ж, у меня есть моя курица с пармезаном, детка», — сказал нападающий, растянув слово «детка» почти на 20 секунд.

Праздник с мамой

Главное торжество получилось виртуальным. В Вашингтоне Овечкин провел вечер с близкими, а в России его мама Татьяна Николаевна и друзья накрыли праздничный стол. По Zoom Александр наблюдал за песнями и танцами, а родные в шутку попросили его «задуть свечи» на торте через экран.

«Когда расстояние не помеха, чтобы отметить всем вместе», — написала в соцсетях Настасия.

Поздравления от клубов

В интернете Овечкина поздравили с днем рождения самые разные люди, в том числе «Кэпиталз», НХЛ и московское «Динамо».

«Величайшему хоккеисту XXI века исполняется 40. Поздравляем нашего легендарного воспитанника с юбилеем», — написали бело-голубые в Telegram-канале.

В «Вашингтоне» отнеслись к поздравлению нападающего более трепетно: клуб совместно с Monumental Sports Network смонтировал видео, в котором были отражены главные моменты жизни и карьеры Овечкина. В ролик вошли дебют в НХЛ, победа в Кубке Стэнли в 2018-м и покорение рекорда Гретцки по голам в североамериканском первенстве, а также архивные кадры, на которых Александр спускается с трамплина.

Надо отметить, что обычно Овечкин устраивает большой праздничный ужин в честь своего дня рождения вместе с другими товарищами по команде в Вашингтоне, но в этот раз решил ограничиться семейным кругом.

Автор: Андрей Кириллов

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше