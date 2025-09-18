Праздник на два континента: Овечкин ярко отметил свой день рождения

В «Вашингтоне» отнеслись к поздравлению нападающего более трепетно: клуб совместно с Monumental Sports Network смонтировал видео, в котором были отражены главные моменты жизни и карьеры Овечкина. В ролик вошли дебют в НХЛ, победа в Кубке Стэнли в 2018-м и покорение рекорда Гретцки по голам в североамериканском первенстве, а также архивные кадры, на которых Александр спускается с трамплина.