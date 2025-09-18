Праздник на два континента: Овечкин ярко отметил свой день рождения

В среду, 17 сентября, свой день рождения отметил Александр Овечкин. Капитану «Вашингтон Кэпиталз» исполнилось 40 лет. Жена хоккеиста Настасия Шубская поделилась в социальных сетях, как прошел этот праздник.
Семья, шары и сюрпризы
Утро началось с домашнего праздника. Супруга Александра вместе с сыновьями Сергеем и Ильей устроила сюрприз — дом украсили воздушными шарами. Овечкин попозировал с детьми для фото, которые Настасия выложила в соцсетях.
Дальше — рабочий режим. В ледовом комплексе «МедСтар Кэпиталз» команда проходила медосмотр и фотосессию для клубных медиа. Там же капитан «Вашингтона» снял шутливое видео в формате селфи: «Ну что ж, у меня есть моя курица с пармезаном, детка», — сказал нападающий, растянув слово «детка» почти на 20 секунд.
Праздник с мамой
Главное торжество получилось виртуальным. В Вашингтоне Овечкин провел вечер с близкими, а в России его мама Татьяна Николаевна и друзья накрыли праздничный стол. По Zoom Александр наблюдал за песнями и танцами, а родные в шутку попросили его «задуть свечи» на торте через экран.
«Когда расстояние не помеха, чтобы отметить всем вместе», — написала в соцсетях Настасия.
Поздравления от клубов
В интернете Овечкина поздравили с днем рождения самые разные люди, в том числе «Кэпиталз», НХЛ и московское «Динамо».
«Величайшему хоккеисту XXI века исполняется 40. Поздравляем нашего легендарного воспитанника с юбилеем», — написали бело-голубые в Telegram-канале.
В «Вашингтоне» отнеслись к поздравлению нападающего более трепетно: клуб совместно с Monumental Sports Network смонтировал видео, в котором были отражены главные моменты жизни и карьеры Овечкина. В ролик вошли дебют в НХЛ, победа в Кубке Стэнли в 2018-м и покорение рекорда Гретцки по голам в североамериканском первенстве, а также архивные кадры, на которых Александр спускается с трамплина.
Надо отметить, что обычно Овечкин устраивает большой праздничный ужин в честь своего дня рождения вместе с другими товарищами по команде в Вашингтоне, но в этот раз решил ограничиться семейным кругом.
Автор: Андрей Кириллов