«Мог бы завершить сейчас»: Малкин сделал заявление о своей карьере

«Я понимаю, что это, может быть, мой последний сезон или, возможно, последние два сезона. Мне нужно просто играть в свое удовольствие. Я играл всю свою жизнь, почему не поиграть еще пару лет? Гораздо лучше, когда команда побеждает. Последние три сезона мы пропускали плей-офф, и это самое отвратительное чувство, понимаете? Если я, Сид (Кросби — ред.) и Тэнгер (Крис Летанг) будем играть вместе, еще раз выступим в плей-офф — кто знает, выиграем мы или проиграем, просто сыграем вместе еще один раз в плей-офф. Мне это нравится. Думаю, я просто выйду на первую игру. Просто буду играть в свое удовольствие, постараюсь немного помочь молодым ребятам, потому что не знаешь, сколько лет еще осталось», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.