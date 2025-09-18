«Мог бы завершить сейчас»: Малкин сделал заявление о своей карьере

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что может завершить карьеру прямо сейчас, но не сделает этого, так как по-прежнему чувствует голод и желание забрасывать шайбы.
Сезон-2025/26 станет для Малкина 20-м в НХЛ. Его текущий контракт с «Питтсбургом» истекает следующим летом.
«Я понимаю, что это, может быть, мой последний сезон или, возможно, последние два сезона. Мне нужно просто играть в свое удовольствие. Я играл всю свою жизнь, почему не поиграть еще пару лет? Гораздо лучше, когда команда побеждает. Последние три сезона мы пропускали плей-офф, и это самое отвратительное чувство, понимаете? Если я, Сид (Кросби — ред.) и Тэнгер (Крис Летанг) будем играть вместе, еще раз выступим в плей-офф — кто знает, выиграем мы или проиграем, просто сыграем вместе еще один раз в плей-офф. Мне это нравится. Думаю, я просто выйду на первую игру. Просто буду играть в свое удовольствие, постараюсь немного помочь молодым ребятам, потому что не знаешь, сколько лет еще осталось», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.
«Я общался с ребятами, которые завершили карьеру, они до сих пор скучают по хоккею. У них до сих пор остаются хорошие воспоминания. Я могу завершить карьеру прямо сейчас, но я чувствую, что еще могу играть. Я по-прежнему чувствую голод. Я по-прежнему хочу забрасывать шайбы, помочь команде побеждать. Сид чувствует то же самое», — добавил Малкин.
Малкину 39 лет, россиянин с 2006 года выступает за «Питтсбург», с которым трижды завоевал Кубок Стэнли. Он был выбран клубом под общим вторым номером на драфте 2004 года. Малкин становился обладателем «Колдер Трофи» (2007), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Харт Трофи» (2012) и «Тед Линдсей Эворд» (2012). Всего он провел 1213 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1346 очков (514 голов + 832 передачи).
В России Малкин представлял магнитогорский «Металлург». В составе национальной команды он дважды стал чемпионом мира, два раза завоевал серебро мировых первенств и трижды — бронзу.