«Миннесота» продолжает работу над новым контрактом Капризова

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ 2015 года под общим 135-м номером. Форвард дебютировал в североамериканской лиге в январе 2021 года и по итогам сезона стал обладателем награды «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку. В регулярных чемпионатах НХЛ Капризов провел 319 матчей, в которых набрал 386 очков (185 голов и 201 передача). Россиянин является рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон (47) и первым игроком команды, которому за один регулярный чемпионат удалось преодолеть отметку в 100 результативных баллов (108).