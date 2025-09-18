«Миннесота» продолжает работу над новым контрактом Капризова

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Руководство «Миннесоты Уайлд» продолжает работать над новым контрактом российского нападающего команды Кирилла Капризова, сообщил генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Герин.
Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил, что представители 28-летнего Капризова отклонили предложение «Миннесоты» о новом восьмилетнем контракте на общую сумму 128 млн долларов, что сделало бы россиянина самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ как по сумме, так и по среднегодовой зарплате (16 млн долларов). Сообщалось, что сторона игрока запрашивает зарплату 18−19 млн в год. Также, по информации СМИ, игроком интересуется «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Это частные переговоры, я не могу в них вдаваться. Все хорошо. Самое главное — мы хотим подписать Кирилла. Он ключевой игрок франшизы. Мы хотим, чтобы он остался. Он важная часть нашей команды. Мы работаем над этим, делаем все возможное», — приводит слова Герина журналист Майкл Руссо в соцсети Х.
Сам Капризов отказался от комментариев по поводу контракта, но отметил, что любит «Миннесоту» и хотел бы остаться в клубе.
Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ 2015 года под общим 135-м номером. Форвард дебютировал в североамериканской лиге в январе 2021 года и по итогам сезона стал обладателем награды «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку. В регулярных чемпионатах НХЛ Капризов провел 319 матчей, в которых набрал 386 очков (185 голов и 201 передача). Россиянин является рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон (47) и первым игроком команды, которому за один регулярный чемпионат удалось преодолеть отметку в 100 результативных баллов (108).