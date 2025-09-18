Тренер «Вашингтона» рассказал о травме Овечкина

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Травма российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина носит несерьезный характер, сообщает журналистка Сэмми Сильбер в соцсети Х со ссылкой на слова главного тренера клуба Спенсера Карбери.
В четверг Овечкин покинул лед по ходу первой тренировки с командой из-за травмы нижней части тела. В среду, 17 сентября, Овечкину исполнилось 40 лет.
По словам Карбери, восстановление Овечкина от травмы займет пару дней, а его уход с тренировки был мерой предосторожности.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21-м в карьере Овечкина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном».
