Александр Овечкин пока не знает, станет ли новый сезон последним для него в НХЛ

«Алекс Овечкин заявил, что пока не знает, станет ли новый сезон последним для него в НХЛ. Он добавил, что пока не обсуждал этот вопрос с генеральным менеджером Крисом Патриком и владельцем Тедом Леонсисом, но времени для этого будет предостаточно», — написал Гулити.