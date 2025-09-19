Ричмонд
Артемий Панарин высказался о возможном продлении контракта с «Рейнджерс»

Российский нападающий Артемий Панарин прокомментировал возможное продление контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Источник: Чемпионат.com

Российский нападающий Артемий Панарин прокомментировал возможное продление контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Конечно, всем приятно чувствовать уверенность в будущем, но я не первый год в хоккее и привык к таким ситуациям. Это происходит не каждый сезон, но сейчас всё именно так. Я не жалуюсь. Я готов много работать», — цитирует Панарина сайт «Рейнджерс».

Напомним, соглашение 33-летнего нападающего с командой с кэпхитом $ 11,6 млн рассчитано до конца сезона-2025/2026. Артемий Панарин выступает за «Рейнджерс» с лета 2019 года.

Ранее генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри высказался о возможном новом контракте Артемия Панарина.