Александр Овечкин поделился эмоциями от возвращения на лёд после летнего отпуска

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возвращении к тренировкам после перерыва на летний отпуск.

Источник: Getty Images

«Всегда весело возвращаться в раздевалку команды, встречаться с парнями и расспрашивать всех, кто как провёл лето. Кто‑то рассказывает очень забавные истории и всякое такое. Всегда хорошо возвращаться. Не только в команду, но и на лёд. Первая тренировка в команде после лета — это тоже здорово», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Кэпиталз».

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Сезон-2025/2026 станет 21-м для россиянина за «Кэпиталз». Они начнут новую кампанию игрой с «Бостон Брюинз» 9 октября.

