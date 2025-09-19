Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.45
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.28
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2

В «Питтсбурге» высказались относительно будущего Евгения Малкина

Генеральный менеджер и президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас высказался о ситуации с новым контрактом российского форварда Евгения Малкина.

Источник: Getty Images

«Он каждый день в отличном настроении. В контрактном плане никаких изменений пока нет. Я разговаривал с ним и его агентом [Джеем Пи Бэрри] летом. Я всегда готов пообщаться, когда есть время. Что касается будущего Малкина, то перерыв на Олимпиаду создаёт возможность для обсуждения этого вопроса. Ожидаю, что он проведёт отличный сезон», — приводит слова Дубаса Daily Faceoff.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.