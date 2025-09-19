В «Питтсбурге» высказались относительно будущего Евгения Малкина

«Он каждый день в отличном настроении. В контрактном плане никаких изменений пока нет. Я разговаривал с ним и его агентом [Джеем Пи Бэрри] летом. Я всегда готов пообщаться, когда есть время. Что касается будущего Малкина, то перерыв на Олимпиаду создаёт возможность для обсуждения этого вопроса. Ожидаю, что он проведёт отличный сезон», — приводит слова Дубаса Daily Faceoff.