«Очень гордимся тем, что находимся здесь». А. Протас о тренировках с братом в «Вашингтоне»

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал о совместных тренировках с братом Ильёй в столичном клубе.

Источник: Getty Images

«Это просто нечто особенное. Видеть его, видеть друг друга рядом, носить майку “Кэпиталз” и играть в Национальной хоккейной лиге. Мы не воспринимаем это как должное, очень гордимся тем, что находимся здесь и просто наслаждаемся этим временем вместе.

Я стараюсь помогать ему, чем могу. И если он хочет сделать большой шаг в профессиональный хоккей в этом году, я знаю, что для этого нужно, и стараюсь ему помочь. Потому что иногда он, может быть, на тренировках предпочитает не торопиться, а я пытаюсь напомнить ему, что нужно делать это гораздо быстрее, гораздо сложнее. Это необходимо — всё начинается с тренировок, ещё с лета", — цитирует Протаса Russian Machine Never Breaks.