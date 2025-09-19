Буцаев: Овечкин — молодой хоккеист, несмотря на цифры в паспорте

Бывший хоккеист, а ныне тренер Вячеслав Буцаев высказался об игре форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а также поздравил его с 40-летним юбилеем.
«Овечкин — молодой хоккеист, несмотря на цифры в паспорте. 40 лет — замечательная цифра. Для спортсмена в этом возрасте главное — следить за здоровьем. Пожелаю Александру быть в отличной форме. Организм уже по-другому переносит нагрузки. У Овечкина ещё есть запал. Этот сезон не будет последним в его карьере», — сказал Буцаев Metaratings.ru.
17 сентября Овечкину исполнилось 40 лет. Весной 2025 года россиянин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по числу голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент в активе Овечкина 897 шайб.