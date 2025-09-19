Ричмонд
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
1
:
Динамо Мн
2
Все коэффициенты
П1
10.50
X
3.80
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
15.00
П2
81.00
Хоккей. КХЛ
20.09
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.16
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
5
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Буцаев: Овечкин — молодой хоккеист, несмотря на цифры в паспорте

Бывший хоккеист, а ныне тренер Вячеслав Буцаев высказался об игре форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а также поздравил его с 40-летним юбилеем.

Источник: Metaratings.ru

Бывший хоккеист, а ныне тренер Вячеслав Буцаев высказался об игре форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а также поздравил его с 40-летним юбилеем.

«Овечкин — молодой хоккеист, несмотря на цифры в паспорте. 40 лет — замечательная цифра. Для спортсмена в этом возрасте главное — следить за здоровьем. Пожелаю Александру быть в отличной форме. Организм уже по-другому переносит нагрузки. У Овечкина ещё есть запал. Этот сезон не будет последним в его карьере», — сказал Буцаев Metaratings.ru.

17 сентября Овечкину исполнилось 40 лет. Весной 2025 года россиянин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по числу голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент в активе Овечкина 897 шайб.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше