Буцаев: Овечкин — молодой хоккеист, несмотря на цифры в паспорте

«Овечкин — молодой хоккеист, несмотря на цифры в паспорте. 40 лет — замечательная цифра. Для спортсмена в этом возрасте главное — следить за здоровьем. Пожелаю Александру быть в отличной форме. Организм уже по-другому переносит нагрузки. У Овечкина ещё есть запал. Этот сезон не будет последним в его карьере», — сказал Буцаев Metaratings.ru.